Гребешковый бизнес испытывает трудности в Приморье

Владивосток, 3 ноября. Приморский край столкнулся с осложнениями в деятельности по искусственному выращиванию морских организмов. Об этом пишет «Конкурент».

Марикультурная предпринимательская деятельность парализовалась на территории Приморского края. Сообщается о нескольких десятках компаний отрасли, которые еще летом отчитались о потере до 80% гребешка и некоторых других биологических ресурсов.

Сейчас в Приморье в данном бизнесе задействованы порядка 114 организаций, которые осуществляют свою деятельность на 327 участках, площадь которых достигает 80 тыс. гектаров. Несмотря на отличную отчетность, фактически многие предприятия сектора демонстрируют не лучшие показатели.

По официальной информации за 2020 год, в регионе было выращено примерно 48,8 тонны урожая, однако при указанном уровне добычи, только 1,7 тонны было реализовано. Некоторые игроки рынка говорят о том, что необходимо менять процедуру учета, так как цифры на бумаге все чаще начинают отдаляться от реальности.

Очевидно, что при таком невысоком показателе сбыта, объемы выращивания гребешка не являются такими же высокими, как в статистике. Ряд экспертов высказывает опасение об «импортированных» из-за рубежа бактериях, которые могли заразить местные молоди гребешка, вследствие чего те стали массово гибнуть. Помимо этого, в предыдущем году отрасль пострадала после тайфуна «Майсак».

В этом году повышенный температурный режим летом привел к резкому нагреву воды, из-за которого гребешок начал буквально вариться. Таким образом, целая совокупность факторов говорит о серьезном ударе по марикультурному сегменту и указывает на значительные риски для этой сферы, игнорирование которых может печально обернуться для отечественного бизнеса по выращиванию гребешков.