Военные медики ЦВО направились в Хакасию для оказания помощи в борьбе с COVID-19

Абакан, 3 ноября. Бригады военных медиков Центрального военного округа направились в Хакасию для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Соответствующее распоряжение по поручению президента РФ Владимира Путина дал министр обороны Сергей Шойгу. Всего в больницы Хакасии было направлено 40 врачей ЦВО различной специализации. Они отслеживают ход терапии, прогнозируют развитие заболевания и добиваются предотвращения осложнений. Все медики имеют большой опыт в борьбе с COVID-19.

Кроме того, авиационные части ЦВО направили дополнительно пять тонн кислорода в больницы Кировской области. В общей сложности военные передали в медицинские учреждения свыше 30 тонн сжиженного кислорода. Поддержку получили Курганская и Челябинская области, Удмуртия, Башкортостан.

Ранее сообщалось, что военные медики ЦВО приступили к работе в четырех больницах Хакасии. Они провели осмотры пациентов с COVID-19, организовали взаимодействие с медперсоналом, после чего приступили к непосредственному оказанию помощи в лечении, пишет RT.