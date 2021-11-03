Александр Домогаров ушел из Театра Моссовета вслед за Виктором Сухоруковым

Москва, 3 ноября. Российский актер Александр Домогаров уволился из Театра имени Моссовета после 27 лет работы. Он ушел вслед за коллегой Виктором Сухоруковым.

Домогаров написал заявление об уходе из театра в конце прошлого месяца. Артист решил взять паузу на полгода, вернется ли он потом — остается не известным. Как сообщили источники «СтарХит», актер не сработался с новым художественным руководителем театра Евгением Марчелли. Он также не согласен с политикой, проводимой в театре.

Актер был занят в спектакле «Ричард III», который шел три-четыре раза в месяц. Также в его «арсенале» была чеховская трилогия Андрея Кончаловского.

Об уходе Сухорукова из Театра имени Моссовета стало известно летом. Он признался, что устал мириться с отсутствием театрального духа.