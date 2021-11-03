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Гендиректор «Динамо» высказался о запрете на проведение матча с «Краснодаром» в Москве
Спорт
Гендиректор «Динамо» высказался о запрете на проведение матча с «Краснодаром» в Москве
Невские Новости  /  Мурашова Кристина

Москва, 3 ноября. Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о запрете на проведение матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» в столице. Его слова приводятся на сайте клуба.

Как отметил гендиректор, руководство клуба получило соответствующее письмо от регионального отделения Роспотребнадзора со ссылкой на указ мэра Москвы Сергея Собянина.

«По предстоящему матчу с «Краснодаром» ситуация на данный момент неоднозначная», — указал Пивоваров.

Он также обратил внимание, что у московского клуба есть разрешение от федерального Роспотребнадзора на проведение субботнего матча с допуском на трибуны 30% болельщиков.

«Мы обратились в РФС и РПЛ за дополнительным разъяснением. Ждем ответа, после чего будет принято окончательное решение о месте и условиях проведения игры», — резюмировал он.

Накануне столичное управление Роспотребнадзора запретило «Динамо» проводить матч 14-го тура чемпионата страны с «Краснодаром» на домашней «ВТБ Арене».

После 13 туров команда Сандро Шварца опустилась на четвертое место таблицы РПЛ, в активе москвичей 23 очка. Лидирует петербургский «Зенит» — 29 очков.

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