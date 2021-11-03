Россия нарастила импорт сыра с начала 2021 года

Москва, 3 ноября. Импорт сыров на российский рынок за январь-август 2021 года вырос на 14% до 222 тысяч тонн. Об этом свидетельствуют данные федерального центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе.

Ключевым поставщиком сырной продукции выступает Белоруссия. По итогам восьми месяцев доля России в ее зарубежных поставках составила 94%. В целом за этот период страна экспортировала 192,2 тыс. тонн сыра, что на 11% больше, чем годом ранее.

Помимо этого, в январе-августе РФ увеличила импорт кисломолочных продуктов, включая детское питание — на 2%, до 87 тыс. тонн. Вместе с тем объем закупок сливочного масла за это время сократился на 2%, до 87 тыс. тонн, также отмечает «Агроэкспорт».

Продовольственные поставки из Белоруссии в российское Приморье будут увеличиваться. Об этом рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов.

О возможном повышении стоимости молочной продукции в российских магазинах читателям рассказало издание «ФедералПресс». Рост показателя может составить 5%, отмечают производители.