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«Молдовагаз» рассчитывает заключить новый контракт с «Газпромом» в 2022 году
Экономика
«Молдовагаз» рассчитывает заключить новый контракт с «Газпромом» в 2022 году
ФБА «Экономика сегодня»

Кишинев, 3 ноября. Молдавия надеется, что сможет заключить новый контракт с российской компанией «Газпром» в 2022 году, заявил глава «Молдовагаза» Вадим Чебан.

Власти республики и газовый холдинг договорились о продлении долгосрочного соглашения на поставки газа. Кишинев будет закупать сырье по 450 долларов за тысячу кубометров, однако, по словам вице-премьера Андрея Спыну, стоимость будет меняться в зависимости от биржевых цен на топливо в Европе.

«Молдавия сейчас договорилась о продлении существовавшего контракта, который был заключен в 2006 году. Однако существует возможность в ближайшее время, скорее всего в следующем году, обсудить подписание нового контракта с "Газпромом", который заменит действующий», — отметил Чебан.

Президент Молдавии Майя Санду ранее заявила, что республику устраивает контракт, заключенный с российской компанией. Повышение тарифов на газ для населения, отметила она, все-таки произойдет, однако оно не будет таким значительным, как при покупке сырья по рыночной цене.

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Газпром молдавия поставки газа Молдовагаз вадим чебан
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