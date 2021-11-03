Более 70% россиян хотят работать на удаленке для экономии времени на дорогу

Москва, 3 ноября. Свыше 70% жителей России выразили желание работать в удаленном формате. По их мнению, это позволит экономить время на дорогу и деньги на питание.

Опрос провел сервис «Работа.ру». Участниками стали пять тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет из 85 регионов России. Большинство граждан хотят работать на удаленке, чтобы иметь возможность распоряжаться своим временем. Поддержали дистанционный формат работы 72% опрошенных.

Те респонденты, которые отказались от удаленки, объяснили это тем, что у них неподходящая для подобной формы работы профессия. Уже сейчас дистанционно работают 12% россиян, 16% не рассматривают для себя такой вид работы.

Как сообщалось ранее, Москва, Санкт-Петербург, Свердловская и Новосибирская области возглавили топ по распространению удаленки. Об этом рассказал Минтруд России.

Во время пандемии коронавируса многие россияне сменили работу по разным причинам. Аналитики провели исследование и выяснили, что половина опрошенных граждан смогли трудоустроиться благодаря связям, пишет «Ридус».