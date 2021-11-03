Садовод Воронова по растениям предсказала зиму с резкими перепадами температуры в России

Москва, 3 ноября. Растения указывают на то, что грядущая зима в центральной части России будет отличаться резкими перепадами температуры. Об этом рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

По словам эксперта, у нее есть собственные приметы для определения погоды по растениям. Так, например, прогноз можно составить по тому, когда упадут листья с яблони. Если они опадают рано, то зима будет ровной, однако до сих пор листва еще пока остается на деревьях.

«Думаю, зима будет поскакучая, будет большая перепадность — как в плюс, так и в очень большой минус. И постоянно такие скачки будут в центральном регионе», — заявила Воронова в интервью РИА Новости.

Кроме того, предсказать погоду можно и по сорнякам, которые начинают расти агрессивнее. Специалист отметила, что в этом году можно было заметить много сурепки, что обычно говорит о возможных погодных перепадах в зимний сезон.

Соня-полчок из Московского зоопарка тем временем тоже стала предзнаменованием суровой зимы. Животное впало в спячку раньше обычного, что может указывать на характер погодных условий.