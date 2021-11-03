Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 ноября 10:38
10:38
Общество
Кехман сравнил Бузову с Цискаридзе на фоне скандала во МХАТе
10:35
Политика
Украинский омбудсмен Денисова потребовала убрать информацию о детях с сайта «Миротворец»
10:31
Экономика
Евросоюз рискует остаться без нефти и газа из-за новой арктической стратегии
10:31
Общество
Власти Тувы намерены ввести антиковидные паспорта для школьников
10:30
Происшествия
Домработница украла ювелирные украшения на 5 млн рублей в Новосибирске
10:29
Спорт
Петржела назвал провалом крупное поражение «Зенита» от «Ювентуса» в матче ЛЧ
10:29
Происшествия
Житель города Выксы без видимых причин зарезал продавщицу на кассе магазина
10:29
Общество
Крымский врач Мещеряков пояснил важность вакцинации на фоне роста заболеваемости
10:27
Происшествия
Вылет рейса Мурманск — Москва задержался на час из-за отвалившегося колеса трапа
10:27
Экономика
Госдума рассмотрит закон о расширении возможности отцов получить маткапитал
Все новости

Садовод Воронова по растениям предсказала зиму с резкими перепадами температуры в России

  /   Обновлено: 03 ноября 2021 09:19
Общество
Садовод Воронова по растениям предсказала зиму с резкими перепадами температуры в России
pixabay.com

Москва, 3 ноября. Растения указывают на то, что грядущая зима в центральной части России будет отличаться резкими перепадами температуры. Об этом рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

По словам эксперта, у нее есть собственные приметы для определения погоды по растениям. Так, например, прогноз можно составить по тому, когда упадут листья с яблони. Если они опадают рано, то зима будет ровной, однако до сих пор листва еще пока остается на деревьях.

«Думаю, зима будет поскакучая, будет большая перепадность — как в плюс, так и в очень большой минус. И постоянно такие скачки будут в центральном регионе», — заявила Воронова в интервью РИА Новости.

Кроме того, предсказать погоду можно и по сорнякам, которые начинают расти агрессивнее. Специалист отметила, что в этом году можно было заметить много сурепки, что обычно говорит о возможных погодных перепадах в зимний сезон.

Соня-полчок из Московского зоопарка тем временем тоже стала предзнаменованием суровой зимы. Животное впало в спячку раньше обычного, что может указывать на характер погодных условий.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Садовод Воронова по растениям предсказала зиму с резкими перепадами температуры в России
погода растения зима
Комментировать