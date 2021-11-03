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Могут ли ювенальные чиновники отобрать ребенка за селфи, обсудят в «Патриоте»
Общество
Могут ли ювенальные чиновники отобрать ребенка за селфи, обсудят в «Патриоте»
pixabay.com  / 

Школьницу в подмосковном Сергиевом Посаде чиновники ювенальной юстиции похитили прямо из школы и поместили в детский дом на основании устного заявления классного руководителя о «неприличном селфи». Вернуть дочь мать троих детей, медсестра поликлиники смогла лишь после обращения в СМИ и к общественным организациям. Сейчас в деталях этого преступления разбирается Сергиево-Посадская городская прокуратура.

«В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц», — подчеркнули в прокуратуре.

Как будут наказаны ювенальные чиновники и классный руководитель, спровоцировавший преступление? Как много подобных инцидентов происходит в России? Какую роль в похищении ребенка сыграла местная полиция, оказавшая ювенальным чиновникам силовую поддержку? Почему представители местной власти до сих пор не прокомментировали ситуацию?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответят:

  • Элина Юрьевна Жгутова, руководитель Общественного центра по защите традиционных семейных ценностей «Иван Чай»;
  • Анна Швабауэр, адвокат, кандидат юридических наук, эксперт общественного уполномоченного по защите семьи, член экспертно-консультативного совета по семейному праву Совета Федерации.

Эфир пройдет 3 ноября, в среду, в 13:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Вы можете задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 900 621 60 38, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание. Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 900 621 60 38

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