Могут ли ювенальные чиновники отобрать ребенка за селфи, обсудят в «Патриоте»

Школьницу в подмосковном Сергиевом Посаде чиновники ювенальной юстиции похитили прямо из школы и поместили в детский дом на основании устного заявления классного руководителя о «неприличном селфи». Вернуть дочь мать троих детей, медсестра поликлиники смогла лишь после обращения в СМИ и к общественным организациям. Сейчас в деталях этого преступления разбирается Сергиево-Посадская городская прокуратура.

«В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц», — подчеркнули в прокуратуре.

Как будут наказаны ювенальные чиновники и классный руководитель, спровоцировавший преступление? Как много подобных инцидентов происходит в России? Какую роль в похищении ребенка сыграла местная полиция, оказавшая ювенальным чиновникам силовую поддержку? Почему представители местной власти до сих пор не прокомментировали ситуацию?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответят:

Элина Юрьевна Жгутова , руководитель Общественного центра по защите традиционных семейных ценностей «Иван Чай»;

, руководитель Общественного центра по защите традиционных семейных ценностей «Иван Чай»; Анна Швабауэр, адвокат, кандидат юридических наук, эксперт общественного уполномоченного по защите семьи, член экспертно-консультативного совета по семейному праву Совета Федерации.

Эфир пройдет 3 ноября, в среду, в 13:00.

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