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Торги Мосбиржи открылись снижением курса доллара
Экономика
Торги Мосбиржи открылись снижением курса доллара
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 3 ноября. Российская валюта укрепила свои позиции по отношению к доллару на старте торгов Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость нацвалюты США по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов опустилась на 0,25 коп. и составила 71,5 рубля. Курс евро, наоборот, продемонстрировал рост — он поднялся на 24,75 коп. и закрепился на отметке 83,05 рубля за единицу.

Накануне Центробанк РФ повысил официальные курсы доллара и евро. Курс американской валюты сейчас составляет 71,48 рубля, а стоимость европейской валюты — 82,96 рубля.

Основной угрозой для рубля выступает возможная коррекция мировых цен на энергоносители и другие товары российского экспорта. Об этом заявил старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич.

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