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Журнал Psychological Science опубликовал советы, как перестать ссориться в интернете
Общество
Журнал Psychological Science опубликовал советы, как перестать ссориться в интернете
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Согласно последним исследованиям и многочисленным опросам, люди более склонны прислушиваться к аргументам, которые услышали, чем к тем, которые прочитали. При этом совершенно не важно, что текст был напечатан на бумаге или изображен на электронном носителе, пишет журнал Maxim.

Статья об этом появилась в журнале Psychological Science. Ее авторы — психологи Беркли, Чикагского и Калифорнийского университетов. Объектом исследования стала взаимосвязь восприятия информации и способа ее получения.

Для полноты эксперимента 300 респондентам была дана возможность прослушать или прочитать различные суждения на животрепещущие темы. Они касались политики, абортов, музыки и так далее. После ознакомления их попросили оценить, насколько хорошо автор сумел аргументированно объяснить свою точку зрения. Выяснилось, что во время устного разговора оппоненты начинают прислушиваться к мнениям друг друга, если беседа проходила в письменном виде, информация получала негативную оценку.

Руководитель исследования Джулиана Шредер из Беркли уверена, что такие результаты связаны исключительно с тем, что на подсознательном уровне читающий не ассоциирует написанное с автором и не считает, что текст написал человек. Именно по этой причине дискуссии в социальных сетях так часто скатываются в скандалы.

Журнал Psychological Science опубликовал советы, как перестать ссориться в интернете
pixabay.com /

Если человек не видит собеседника, он автоматически оценивает его интеллект намного ниже, чем во время личной беседы. Информации, получаемой по невербальным каналам, как правило, не хватает для того, чтобы полностью истолковать, что же имел в виду собеседник. Самыми важными нюансами названы: интонация, жесты, мимика, взгляд и многое другое. При переписке они остаются вне контекста, и это ведет к неправильной интерпретации.

Шредер уверена, что в таком варианте существует потенциальная угроза для общества. Оно может быть дегуманизированно. Ведь большинство новостей сегодня люди получают из социальных сетей, где и общаются. Об этом ученый сообщила в интервью для Washington Post.

Дегуманизации и поляризации общества легко избежать. Согласно версии ученых, если собеседник в Сети после ожесточенного спора предлагает вам встретиться, не стесняйтесь и идите на встречу. Так вы поймете друг друга намного лучше.

Ранее сообщалось, какие признаки могут свидетельствовать об эмоциональном выгорании.

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