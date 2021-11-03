Рост спроса на семейную ипотеку зафиксировали в России

Москва, 3 ноября. Все чаще россияне выбирают семейную ипотеку с целью рефинансировать старые кредиты и снизить чрезмерную платежную нагрузку.

Доля рефинансирования в выдачах льготной ипотеки для клиентов с детьми заметно выросла после обновления государственной программы после 1 июля, сообщили опрошенные агентством РБК банковские предприятия.

При этом помимо социальной значимости льготная ипотека должна «стимулировать предложение и вложения в новую стройку», заявил замглавы Минстроя Никита Стасишин. Чем больше доля рефинансирования в семейной ипотеке, тем меньше стимулов для застройщиков, соглашается управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин.

Недавно студии заняли первое место по годовому росту цен среди других типов жилой недвижимости. В Москве их стоимость выросла на 42% и достигла 7,56 миллионов рублей.