Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 ноября 09:09
09:02
Общество
Атмосферный фронт принесет в Петербург ветер и дожди 3 ноября
09:00
Экономика
Экономист Митрахович объяснил, почему премьер Дании выступила против «СП-2» в Глазго
09:00
Общество
Исчезающий Ростов: как глобальная застройка уничтожает архитектурный облик города
08:48
Технологии
Пермские экологи нашли способ очистить воду и почву от нефти
08:47
Общество
Муниципальное предприятие Новосибирска банкротит крупного мусорного перевозчика
08:45
Общество
Рост спроса на семейную ипотеку зафиксировали в России
08:42
Политика
Адвокат Монтян: нового президента Украины поставят олигархи
08:36
Политика
Публицистка Монтян о санкциях Украины против России: сторонники Зеленского зарабатывают
08:33
Общество
ТАСС: многие россияне в пандемию выбрали найм вместо своего дела
08:33
Политика
Нострадамус предсказал «новый Золотой век» после возрождения СССР
Все новости

Рост спроса на семейную ипотеку зафиксировали в России
Общество
Рост спроса на семейную ипотеку зафиксировали в России
pixabay.com  /  Jens Neumann

Москва, 3 ноября. Все чаще россияне выбирают семейную ипотеку с целью рефинансировать старые кредиты и снизить чрезмерную платежную нагрузку.

Доля рефинансирования в выдачах льготной ипотеки для клиентов с детьми заметно выросла после обновления государственной программы после 1 июля, сообщили опрошенные агентством РБК банковские предприятия.

При этом помимо социальной значимости льготная ипотека должна «стимулировать предложение и вложения в новую стройку», заявил замглавы Минстроя Никита Стасишин. Чем больше доля рефинансирования в семейной ипотеке, тем меньше стимулов для застройщиков, соглашается управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин.

Недавно студии заняли первое место по годовому росту цен среди других типов жилой недвижимости. В Москве их стоимость выросла на 42% и достигла 7,56 миллионов рублей.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Рост спроса на семейную ипотеку зафиксировали в России
ипотека кредиты банк
Комментировать