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Адвокат Монтян: нового президента Украины поставят олигархи
Политика
Адвокат Монтян: нового президента Украины поставят олигархи
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 3 ноября. Неясно, кто станет следующим президентом Украины после Владимира Зеленского, но его выберут олигархи. Об этом заявила украинский правовед Татьяна Монтян.

В интервью для издания «Украина.ру» публицистка отметила, что пока нет альтернативы действующему главе государства. Однако он и его сторонники скоро лишатся власти, поскольку терпение народа уже на исходе.

«Юленьке (Тимошенко — Прим. ред.) уже, естественно, пора заворачиваться в белую простыню и медленно ползти на политическое кладбище. Думаю, что она догуливает последние политические деньки. Разумков — это галимый мамкин пирожочек, который не в состоянии электорально возбудить, я думаю, совершенно никого», — подчеркнула эксперт.

Адвокат Монтян: нового президента Украины поставят олигархи
wikipedia.org / Komul/CC BY-SA 3.0

Она вспомнила о слухах, согласно которым олигарх Ринат Ахметов хочет нанять доктора Евгения Комаровского. Якобы тот начал говорить не только о медицине, но и о политике.

«Свято место пусто не бывает. Я думаю, что какую-нибудь очередную Голобородьку (отсылка к персонажу Зеленского в сериале «Слуга народа» — Прим. ред.) наши олигархи обязательно нарисуют. Посмотрим, какую. Я думаю, что в ближайшее время мы уже увидим нового спасителя нации», — резюмировала общественница.

Ранее Монтян рассказала, что своими низкими рейтингами президент Украины Владимир Зеленский переплюнул бывшего лидера Петра Порошенко, поскольку люди ожидали от него большего.

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