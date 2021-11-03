Москва, 3 ноября. Раньше население реагировало на новые санкции против России, но сейчас очередной пакет нужен только для заработка перед уходом. Об этом заявила украинская публицистка Татьяна Монтян.

В интервью для издания «Украина.ру» эксперт отметила, что сейчас официальный Киев уже завершает свой «кейс». Таким образом он переходит от количества к качеству.

«Сейчас это давно вышло уже в тираж, и все прекрасно понимают, что весь этот кейс с внесением в санкционные списки — это просто зелебобики зарабатывают бабки перед окончательным уходом с политической арены, включая туда всяких барыг, которые отказываются им отстегнуть за невключение в эти списки», — подчеркнула общественница.

Новостное агентство «Харьков» /

Она добавила, что сейчас некоторые жертвы ограничений уже пытаются их обжаловать. Монтян не удивится, если Крым в ответ наложит санкции на недвижимость президента Украины Владимира Зеленского, и тогда все бы посмеялись.

Ранее кандидат исторических наук Антон Бредихин в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что решение ввести санкции против России со стороны Украины — попытка уподобиться США.