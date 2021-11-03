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ТАСС: многие россияне в пандемию выбрали найм вместо своего дела
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ТАСС: многие россияне в пандемию выбрали найм вместо своего дела
pixabay.com  /  Claudio_Scott

Москва, 3 ноября. Более 70% россиян боятся лишиться постоянной работы и считают найм более стабильным во время пандемии коронавируса.

Порядка 53% во время пандемии хоть раз думали об открытии бизнеса. Об этом говорится в исследовании аналитического центра «АльфаСтрахование», передает ТАСС.

«Более половины россиян (53%) за времяя пандемии хотя бы раз задумывались об открытии собственного дела, однако абсолютное большинство опрошенных — 73% — останавливает страх потерять социальную и финансовую стабильность, которую дает им постоянное трудоустройство», — сказано в исследовании.

Также 12% отказались от открытия своего дела из-за страха прогореть. Еще девять процентов заявили о нестабильной ситуации в стране. Четыре процента заявили о нежелании уделять работе больше времяени.

Ранее сообщалось, что мужчины чаще женщин выбирают любовь вместо карьеры. Чуть более 35% опрошенных россиян выбрали любовь, 30% — карьеру, а остальные 36% испытали трудности с выбором.

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