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Пятна горючих материалов обнаружили в водах Енисея в Красноярском крае
Происшествия
Пятна горючих материалов обнаружили в водах Енисея в Красноярском крае
wikipedia.org  /  Дмитрий Шипуля

Красноярск, 3 ноября. Разлив горюче-смазочных материалов произошел в Красноярском крае. Масляные пятна были обнаружены в водах Енисея, сообщили в краевом отделении прокуратуры.

Разлив произошел в районе водозаборного ковша ТЭЦ-1 Красноярска, а также возле деревни Худоногово в Емельяновском районе Красноярского края. Сообщается, что первое пятно покрыло площадь в пять квадратных метров, а второе растянулось почти на 100 метров.

«При осмотре территории установлено, что масляное пятно в акватории реки Енисей в районе водозаборного ковша ТЭЦ-1 составляет 5 кв. м, а в районе д. Худоногово растянулось в длину на почти 100 м, а в ширину местами достигает 10 м», — сообщили в ведомстве.

На данный момент удалось предотвратить дальнейшее загрязнение реки посредством ликвидационных мероприятий с использованием сорбента. Прокуратура проводит проверку по факту инцидента, также организованы необходимые исследования и устанавливаются возможные источники разлива веществ.

Похожий инцидент ранее произошел на Байкале. По неизвестной причине водоем изменил цвет, очевидцы сообщили о запахе мазута, однако сотрудники природоохранной прокуратуры следов нефтепродуктов в озере не нашли.

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