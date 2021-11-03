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ПФР уведомил о повышенных выплатах для бывших членов летных экипажей
Общество
ПФР уведомил о повышенных выплатах для бывших членов летных экипажей
vk.com  /  Официальный аккаунт ПФР в Карелии

Москва, 3 ноября. Пенсионный фонд России (ПФР) сообщил о предоставлении некоторым категориям россиян выплаты в размере 24 600 рублей.

Речь идет о надбавках к пенсии, которые со 2 ноября получат пенсионеры со стажем по определенным профессиям. В ПФР сообщили, что речь в первую очередь идет о бывших членах летных экипажей и работниках угольной промышленности.

Граждане получают ежемесячную выплату к пенсии, размер которой увеличивается каждый квартал. Так, с 1 ноября пенсионеры-летчики в Камчатском крае будут получать 24 583 рубля. Ранее размер их надбавки был равен 24 222 рублям.

ПФР напоминает, что данные выплаты начисляются индивидуально. Они зависят от стажа и дохода гражданина.

Ранее сообщалось, что выплаты ноябрьских пособий на детей стартовали в России. Перечислению денег российским семьям не помешали даже объявленные нерабочие дни.

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пфр летчики надбавки
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