ПФР уведомил о повышенных выплатах для бывших членов летных экипажей

Москва, 3 ноября. Пенсионный фонд России (ПФР) сообщил о предоставлении некоторым категориям россиян выплаты в размере 24 600 рублей.

Речь идет о надбавках к пенсии, которые со 2 ноября получат пенсионеры со стажем по определенным профессиям. В ПФР сообщили, что речь в первую очередь идет о бывших членах летных экипажей и работниках угольной промышленности.

Граждане получают ежемесячную выплату к пенсии, размер которой увеличивается каждый квартал. Так, с 1 ноября пенсионеры-летчики в Камчатском крае будут получать 24 583 рубля. Ранее размер их надбавки был равен 24 222 рублям.

ПФР напоминает, что данные выплаты начисляются индивидуально. Они зависят от стажа и дохода гражданина.

Ранее сообщалось, что выплаты ноябрьских пособий на детей стартовали в России. Перечислению денег российским семьям не помешали даже объявленные нерабочие дни.