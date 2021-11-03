Экс-министр финансов ТАССР Рафаэль Мингазов умер после продолжительной болезни

Казань, 3 ноября. Скончался известный предприниматель и бывший министр финансов ТАССР Рафаэль Мингазов на 74-м году жизни. Он боролся с болезнью.

Мингазов скончался несколько дней назад в Татарстане, однако известно об этом стало только сейчас. Его похоронили в минувший понедельник в Казани на Арском кладбище.

Мингазов окончил казанский финансово-экономический институт в 1970 году. И начал работу экономистом отдела финансирования сельского хозяйства министерства финансов ТАССР. Также он баллотировался в Госдуму, но в 1999 году не прошел в парламент III созыва. В 2004 году баллотировался в депутаты Государственного Совета Республики Татарстан.

Ранее первый директор Чернобыльской атомной электростанции Виктор Брюханов, который руководил ей во время катастрофы в 1986 году, умер в возрасте 85 лет. Причина смерти не называется.