Общественница Монтян назвала назначение Яроша «клоунадой» для внешнего рынка

Москва, 3 ноября. Назначение экс-главы «Правого сектора»1 (запрещенная в РФ организация) Дмитрия Яроша на пост советника главкома ВСУ — это ориентир на внешний информационный рынок. Об этом заявила общественный деятель Татьяна Монтян.

Лидер националистов уже несколько лет не связан с политикой. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» отметила, что внутри государства с этой новости лишь посмеялись.

«Кто здесь такой Ярош? Даже местные националисты считают его отребьем, предавшим великую борьбу с агрессивным агрессором, променявшим нацию на какие-то там плюшки, семью и прочую хрень. Отошедшая от дел шестерка», — высказала свою позицию адвокат.

Pr Scr youtube.com / Тетяна Монтян

Она добавила, что на Украине считают, что Россия до сих пор уделяет внимание «Правому сектору», хотя сама организация перестала быть актуальной еще в 2015 году. По ее мнению, до официального Киева «доходит, как до жирафа», ведь прошло уже много лет.

«С Ярошем — это больше клоунада, честно говоря. Ориентированная на то, чтобы российским СМИ было о чем писать. Потому что даже украинские СМИ с этого смеются», — резюмировала Монтян.

Ранее украинцы посредством Telegram выразили обеспокоенность новость о назначении Яроша на пост советника главкома ВСУ. Они считают, что после таких шагов правительству не стоит удивляться низким рейтингам.

1 Организация запрещена на территории РФ.