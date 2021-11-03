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Доктор Мясников призвал проводить вакцинацию в России разумно и планомерно
Общество
Доктор Мясников призвал проводить вакцинацию в России разумно и планомерно
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 3 ноября. Врач и телеведущий Александр Мясников призвал решать задачи вакцинации населения разумно и планомерно, предупредив о возможных последствиях активного продвижения массовой вакцинации детей.

Доктор отметил, что дети тяжело болеют COVID-19 «в ничтожно малом проценте случаев». На 740 тысяч умерших от коронавируса в США приходится 100 детей в возрасте до 11 лет. Но из 46 млн заболевших COVID-19 дети составляют два миллиона. Госпитализированы 8,3 тысячи детей, отметил в своем Telegram-канале Мясников.

По словам врача, вакцинировать детей надо в тех случаях, когда не делать прививку опаснее, чем делать. Но доктор призвал тех, кто принимает решения, учитывать то, что отношение к вакцинам «глубоко раскололо наше общество».

«Решение активно продвигать массовую вакцинацию детей взорвет ситуацию! Какие там дети, на волне сопротивления общие усилия по вакцинации проваляться полностью! У нас что: полностью привиты группы риска?! Пожилые люди, тяжелые хронические больные?! Именно они пополняют печальную статистику реанимации и патологоанатомических отделений! Давайте решать стоящие задачи разумно и планомерно», — призвал Мясников.

Ранее заместитель руководителя по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что обязательной вакцинации детей от коронавируса в России не будет. По его словам, такое решение противоречило бы «закону об иммунопрофилактике».

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