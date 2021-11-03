Кабмин разрабатывает дорожную карту для поддержки малообеспеченных россиян

Москва, 3 ноября. Российский кабмин готовит дорожную карту по запуску целостной системы поддержки семей с детьми.

Новая карта предполагает в том числе дополнительную помощь малообеспеченным гражданам страны. Об этом рассказали ТАСС в правительстве.

«В настоящее время разрабатывается дорожная карта по реализации целостной системы мер поддержки семей с детьми, включающая мероприятия по дополнительной поддержке малообеспеченных групп граждан, не допускающие снижения уровня их доходов», — заявили в кабмине.

Ранее сообщалось, что жителей Калининграда, которые оказались в сложной жизненной ситуации, поддержат посредством заключения социального контракта. Таким образом можно получить выплату в размере от 12 до 250 тысяч рублей Социальный контракт заключается, к примеру, на поиск работы, тогда выплата составит 12 563 рубля ежемесячно.