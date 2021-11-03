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Расчленившая возлюбленного жительница Красноярска получила 11 лет тюрьмы

  /   Обновлено: 03 ноября 2021 08:49
Происшествия
Расчленившая возлюбленного жительница Красноярска получила 11 лет тюрьмы
Невские Новости  /  Кристина Мурашова

Красноярск, 3 ноября. Суд в Красноярске приговорил местную жительницу к 11 годам лишения свободы за убийство и расчленение сожителя. Об этом сообщает СУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Следователи выяснили, что в ночь на 8 марта подсудимая во время застолья из ревности нанесла своему сожителю смертельный удар ножом. Для сокрытия преступления она расчленила тело возлюбленного, упаковала в пакеты и положила в холодильник. После убийца вызвала грузовое такси и попросила перевезти его в другой район города, где арендовала гараж. Грузчики по пути поинтересовались содержимым холодильника, в результате чего женщина призналась в преступлении.

Собранные следственным отделом по Ленинскому району города Красноярска доказательства были признаны достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 39-летней жительницы города Красноярска. Ее признали виновной в убийстве.

Суд назначил подсудимой наказание в виде 11 лет лишения свободы. С учетом неотбытой части наказания по предыдущему приговору ей назначено 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режим. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны о взыскании компенсации морального вреда в размере 700 тысяч рублей.

Ранее женщина ударила ножом своего сожителя в Уфе. Мужчина экстренно был доставлен в больницу.

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убийство красноярск сожитель
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