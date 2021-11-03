Общественница Монтян: Зеленский переплюнул Порошенко

Москва, 3 ноября. Своими низкими рейтингами президент Украины Владимир Зеленский переплюнул бывшего лидера Петра Порошенко, поскольку люди ожидали от него большего. Об этом заявила адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян.

Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» подчеркнула, что в ходе предвыборной кампании граждане поверили экс-комику. Однако он не оправдал возложенных на него надежд.

«Чего-то от него там ждали. Я криком кричала: "Люди, это будет мразь похлеще Петюльки", но кто же меня слушал. За него же топили все, кому не лень, и вот на фоне этого разочарования, этой лживой конченой мразью, у него и нарисовался такой мощнейший антирейтинг, ничего удивительного», — заявила Монтян.

youtube.com / Тетяна Монтян

Она добавила, что Зеленский изначально сильно очаровал украинских избирателей. Поэтому тот факт, что он потерял доверие граждан — это логично, если вспоминать то, чего ожидали от президента люди.

Ранее экс-депутат Рады Евгений Мураев заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский может повторить судьбу бывшего президента страны Виктора Януковича. Он подчеркнул, что глава государства допускает очевидные кадровые ошибки, как и его предшественник.