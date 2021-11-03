Компания Addreality создала устройство для считывания QR-кодов о прививке россиян

Москва, 3 ноября. Устройство для проверки QR-кодов вакцинированных или переболевших COVID-19 россиян разработали эксперты российской компании Addreality.

Устройство работает на основе искусственного интеллекта. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе Addreality.

«Устройство сканирует QR-код и производит проверку в единственном федеральном решении для проверки QR-кодов, предложенным Минцифры РФ. Также устройство верифицирует QR-код, контролирует наличие маски, и желает хорошего отдыха посетителям общественных мест», — рассказали в компании.

На устройстве находится камера, которая распознает лица. Также на нем есть экран и микрокомпьютер. Помимо считывания QR-кодов, устройство может верифицировать паспорта и иные документы. Они в ближайшее время появятся в аэропортах, ресторанах, театрах, торговых центрах и на предприятиях.

Ранее сообщалось, что Камчатский край расширит сферу применения QR-кодов на транспорт. QR-коды начнут распространяться на авиационный и наземный транспорт в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.