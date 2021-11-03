Видеодомофон в Башкирии не пустил домой пьяного мужчину из-за невнятной речи

Уфа, 3 ноября. Умный домофон от «Уфанет» не пустил в подъезд жителя Башкирии в состоянии алкогольного опьянения из-за невнятной речи. В компании пояснили, что неполадок в технике выявлено не было, а жилец виноват сам.

Как уточнили в «Уфанет», умный домофон распознает речь и лицо человека. Открыть дверь можно и с помощью мобильного приложения, поэтому говорить, что система работает некорректно — нельзя. В поступивших жалобах все случаи указывают на то, что люди просто не разобрались, как им пользоваться, передает «Московский комсомолец».

Программа при этом, подчеркнули в компании, служит еще и инструментом уличного видеонаблюдения. На данный момент услугой успешно пользуются в 112 тысячах подъездов по всей стране.

«Наше видео часто помогает раскрыть бытовые кражи, кто-то кому-то, например, машину поцарапал, какая-то драка во дворе произошла. Эти видео часто запрашивают для благих целей, помогаем раскрывать преступления», — рассказали в компании.

Пилотный проект по установке умных домофонов уже стартовал и в Ростове-на-Дону. Устройствами оснастили целый жилой комплекс.