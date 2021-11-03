Политтехнолог Золотарев: назначением Яроша Зеленский заигрывает с электоратом Порошенко

Москва, 3 ноября. Администрация президента Украины Владимира Зеленского назначением экс-главы «Правого сектора»1 (запрещенная в РФ организация) Дмитрия Яроша на пост советника главкома ВСУ пытается заигрывать с электоратом бывшего украинского лидера Петра Порошенко. Об этом заявил политтехнолог Андрей Золотарев.

Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» напомнил, что лидер националистов после событий 2014-2015 годов был вне политики. Тогда добровольческий украинский корпус участвовал в боевых действиях.

«Ярош «сыдив, та чистив зброю». Когда его спрашивают:» Що робити, пане проводник? — Сидимо и чистимо зброю». Ну, совсем уже позабыли. Вспоминаем, что в 2019 году он призывал повесить Зеленского на Крещатике. Что изменилось? Очевидно, возможно, пытаются перехватить у Порошенко патриотический электорат, заигрывают, но это заигрывание не принесет дивиденды», — отметил политтехнолог.

Новостное агентство «Харьков». /

Он добавил, что Зеленский все равно будет для националистов чужим. В этой ситуации правительство просто пользуется моментом.

Ранее политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в интервью для Федерального агентства новостей заявил, что никакой логической связи между вполне реальным запуском в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» и мифической «угрозой войны РФ с Украиной» нет.

1 Организация запрещена на территории РФ.