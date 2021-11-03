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Почти половина офисных сотрудников Екатеринбурга смотрят сериалы на работе

  /   Обновлено: 03 ноября 2021 08:13
Общество
Почти половина офисных сотрудников Екатеринбурга смотрят сериалы на работе
pixabay.com

Москва, 3 ноября. Самым популярным сериалом в октябре у екатеринбуржцев стала «Игра в кальмара». Его выбрали 43% респондентов.

В Екатеринбурге 47% горожан смотрят сериалы во время рабочего дня, об этом сообщают специалисты сервиса «Зарплата.ру» по итогам масштабного опроса россиян. Чаще всего смотреть кино в офисе любят работники в возрасте 35-41 лет, таковых 52% респондентов.

При этом 62% из тех, кто смотрит сериалы во время рабочего дня — женщины. Чаще так проводят время на работе сотрудники бухгалтерии, сфер услуг, финансов, банков и рабочий персонал. Только 2% опрошенных получают выговор за то, что отвлекаются от работы. 27% удается скрывать свое занятие.

Среди причин, побуждающих россиян нарушать рабочий распорядок, респонденты указали желание расслабиться посреди напряженной офисной обстановки, скуку и невозможность смотреть сериалы дома.

Недавно невакцинированных хотя бы одним компонентом вакцины сотрудников в Свердловской области рекомендовали перевести на удаленный режим работы. Переводить на удаленку непривитых сотрудников рекомендовано уже с 8 ноября.

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