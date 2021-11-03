Леонид Кравчук объяснил, почему Крым так легко воссоединился с Россией

Киев, 3 ноября. Первый глава Украины Леонид Кравчук признал, что население Крыма в основном является русским.

Кравчук назвал ошибкой Киева то, что он не смог после распада СССР взять под контроль Черноморский флот. Из-за этого, по его словам, Россия смогла вернуть себе Крым в 2014 году. Об это он рассказал порталу wnp.pl.

«Это ошибка, из-за которой Россия смогла легко взять Крым в 2014 году. Но нужно учитывать, что более 80% командующего состава этого флота — русские. А среди генералов вообще все были русскими. Им не очень хотелось служить под украинским флагом. А население Крыма было в большей степени русским», — сказал экс-глава Украины.

Таким образом политик признал, что Россия не «аннексировала» Крым и не «оккупировала» его. При этом население полуострова в 2014 году на референдуме проголосовало за воссоединение с Россией.

Ранее известный публицист Константин Кеворкян объяснил, почему представители Украины при любой удобной возможности пытаются поднять тему Крыма. Эксперт также рассказал, каким образом Киев помогает развитию полуострова.