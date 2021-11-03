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Аптеки ЯНАО прекратят бесплатную выдачу лекарств от ОРВИ с 10 ноября
Общество
Аптеки ЯНАО прекратят бесплатную выдачу лекарств от ОРВИ с 10 ноября
vk.com  /  Артур Парфенчиков

Салехард, 3 ноября. Бесплатные лекарства от ОРВИ перестанут выдавать в Ямало-Ненецком автономном округе с 10 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона Дмитрия Артюхова.

Такая мера поддержки была принята в июле 2020 года. Тогда ямальцы пожаловались, что не могут купить лекарства от ОРВИ. Было принято решение закупить препараты и раздавать их бесплатно.

Их должны были предоставлять до конца ноября 2021 года. При расчетах учитывалась статистика заболеваемости ОРВИ в регионе. Однако на фоне заболеваемости в октябре и возможном росте в ноябре, препараты смогут выдавать только до 10 ноября.

В администрации главы региона отметили, что жители ЯНАО добросовестно соблюдали масочный режим, в связи с чем эпидемии ОРВИ удалось избежать, передает «Ямал-медиа».

«Закупленные наборы было решено было раздавать до того момента, пока они не закончатся. Сейчас такой момент настал», — сказали в пресс-службе.

Ранее в управлении Роспотребнадзора сообщили, что заболеваемость ОРВИ на Чукотке составила 659 случаев за прошлую неделю и превысила эпидемиологический порог на 43%.

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