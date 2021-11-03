Горняков эвакуировали из шахты в Кузбассе из-за задымления

Кемерово, 3 ноября. Задымление произошло на шахте Байкаимская в Беловском районе Кемеровской области.

«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает, что на данный момент эвакуировано около 60 горняков. Обстоятельства инцидента выясняются.

«Задымление зафиксировано в штреке шахты», — сообщил источник агентства.

Согласно предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что два шахтера погибли на рабочем месте в Воркуте. Один из горнорабочих очистного забоя получил серьезную травму головы из-за нарушения технологий проведения работ.