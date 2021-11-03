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Семья Болдуина потеряла бенгальского кота
Общество
Семья Болдуина потеряла бенгальского кота
Global Look Press  /  AUG

Вашингтон, 3 ноября. Семья американского актера Алека Болдуина сообщила о пропаже кота Эмилио.

Супруга Алека Болдуина Хилария обратилась к своим подписчикам с просьбой помочь найти потерявшегося кота. Об этом она написала в Instagram.

«Мы не можем найти нашего кота Эмилио. Если кто-то его увидит, пожалуйста, принесите его домой. Мы все очень обеспокоены. Он микрочипирован, но у него нет ошейника», — написала Хилария.

Семья Болдуинов приобрела кота Эмилио в апреле для своей семилетней дочери. Предположительно, питомец жил с ними в штате Вермонт.

Ранее Болдуин, случайно застреливший оператора на съемках вестерна Rust, призвал отказаться от боевых патронов на съемках после трагедии с оператором. По его словам, его связывали дружеские отношения с оператором Галиной Хатчинс, погибшей в результате несчастного случая. Болдуин намекнул, что в качестве возможной меры можно было бы использовать на съемочной площадке резиновые или пластиковые пули.

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