Фигуристка Хромых описала тренера Этери Тутберидзе тремя эпитетами

Москва, 3 ноября. Российская фигуристка Майя Хромых описала собственного наставника Этери Тутберидзе тремя словами. Она сделала это во время программы «90 секунд челлендж» в эфире Первого канала.

Хромых сообщила, что Тутберидзе является «требовательной, веселой, красивой». Соответствующий ответ российская фигуристка дала на вопрос Максима Транькова.

Хромых 15 лет. В течение этого сезона она одержала победу на турнире в Будапеште. В прошлом году российская фигуристка завоевала серебро Кубка России. Она также в 2020 году заняла пятую строчку на чемпионате России.

Российская фигуристка ранее рассказала о первой встрече с Тутберидзе. По словам молодой фигуристки, после перехода к наставнице первое время она очень боялась ее. Хромых сообщила, что изначально она не планировала переходить в другую группу. На адаптацию у спортсменки ушел год.