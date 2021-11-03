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Специфический запах может помочь обнаружить поддельную мебель
Общество
Специфический запах может помочь обнаружить поддельную мебель
pixabay.com

Москва, 3 ноября. При покупке мебели стоит обращать внимание на ее запах и сертификат производителя. Об этом рассказал президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России Александр Шестаков.

Чаще всего подделывают корпусную и мягкую мебель производства России, Италии, Германии и европейских брендов. Обычно она продается на 30-35% дешевле оригинала.

Производители используют торговую марку известных фирм и дешевые материалы. Среди них плиты ДСП, которые содержат в составе формальдегид, являющийся опасным для человека.

«В первую очередь стоит обращать внимание на запах мебели, который не должен создавать ощущение невозможности нахождения в помещении», —сказал Шестаков.

По его словам, запах качественной мебели выветривается через одну-две недели. Также стоит внимательно проверять кромкование изделия. Стыки и рубцы в них указывают на поддельную продукцию.

При покупке мягкой мебели необходимо обращать внимание на качество и упругость швов. Кроме этого, перед приобретением продукции нужно проверять сертификат производителя, сказал специалист в интервью РИА Новости.

Ранее данные исследования компании Platforma показали, что российский рынок люксовых товаров в 2021 году вырос на десятки процентов в условиях пандемии.

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