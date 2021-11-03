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Политтехнолог Золотарев: низкий рейтинг Зеленского является итогом работы Разумкова

  /   Обновлено: 03 ноября 2021 08:10
Политика
Политтехнолог Золотарев: низкий рейтинг Зеленского является итогом работы Разумкова
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Федеральное агентство новостей

Москва, 3 ноября. Низкий рейтинг президента Украины Владимира Зеленского — это результат социологической пропаганды, и здесь замешан экс-председатель Верховной рады Дмитрий Разумков. Об этом заявил политтехнолог Андрей Золотарев.

Глава государства в некоторых вопросах до сих пор является лидером. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» подчеркнул, что в качестве альтернативы сейчас продвигают экс-лидера партии «Слуга народа».

«Да, к Разумкову, в принципе, отношение неплохое, хорошее. Да, он как спикер сильно вырос, но забегает вперед. Выдает желаемое за действительное. Явно проект Разумкова стартовал», — подчеркнул политтехнолог.

Политтехнолог Золотарев: низкий рейтинг Зеленского является итогом работы Разумкова
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Он добавил, что политику нужно не лишиться депутатского мандата. Ему также предстоит собрать свою группу, и олигархический кооператив ему поможет.

«Как спасти рейтинг "Слуг народа"? Открыть их программу и выполнить ее. С этим и будет бегать Дмитрий Александрович. Будет рассказывать о том, что он законник, о том, что он за все хорошее, против всего плохого. Зеленский, только без вредных привычек», — резюмировал Золотарев.

Ранее Разумков анонсировал создание новой политической силы в стране. Как отметил депутат, задачей его новой партии станет исполнение предвыборных обещаний президента Владимира Зеленского, которые тот не выполнил сам.

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