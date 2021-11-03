Экономист Марунич: Украину может ожидать сильнейший энергетический кризис

Москва, 3 ноября. Если Украина не договорится с Россией о поставках угля, то ее ожидает сильнейший энергетический кризис. Об этом заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

В интервью для издания «Украина.ру» эксперт объяснил, что ждет страну, если она не получит угольное топливо из РФ. Он подчеркнул, что около 70% этого энергоносителя Киев получает из соседнего государства.

«Тем более антрацит, который нужен украинском теплоэлектростанциям, возможно привести, по сути, только из Российской Федерации. Возможности портов украинских ограничены по перевалке. У нас есть большие вопросы по состоянию "Укрзализныци"», — отметил Марунич.

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Он добавил, что в текущей ситуации у Киева нет альтернатив. Покупать уголь он может только непосредственно у Москвы.

«Следовательно, если Россия и дальше будет ограничивать поставки угля в Украину, здесь возможен полноценный, полномасштабный энергетический кризис», — резюмировал эксперт.

Ранее аналитик Игорь Юшков рассказал, что серьезные проблемы начнутся у Украины после прекращения поставок российского угля, так как страна испытывает дефицит этого вида топлива.