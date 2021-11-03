Цены на автомобили вырастут в России еще на 4-5% до конца года

Москва, 3 ноября. Цены на новые машины в России вырастут еще на 4-5% на фоне повышенного спроса и дефицита автомобилей, говорится в исследовании цифровой платформы РГС Банка Банкавто.

Участники рынка не ожидают, что ситуации с обеспечением новыми машинами улучшится до второй половины 2022 года. Проблемы, прежде всего, вызваны нехваткой высокотехнологичных электронных компонентов, отмечают авторы исследования.

«Рост цен не прекращался в течение всех 9 месяцев… Прайс-листы в формате рекомендуемых розничных цен на большинство моделей еще подрастут до конца года в пределах 4-5%», — цитирует экспертов Банкавто РИА Новости.

Ранее специалисты подсчитали, что количество моделей на российском авторынке за семь лет уменьшилось на треть с 442 до 299. Больше всего пострадало разнообразие американских и японских марок.