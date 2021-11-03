Россия отметила важность общих усилий арктических стран в борьбе с изменением климата

Москва, 3 ноября. Россия выступила за объединение усилий всех арктических стран при борьбе с изменением климата. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо Арктического совета Николай Корчунов.

Коллективные действия всех арктических стран должны быть направлены на устойчивое экологическое, экономическое и социальное развитие региона, сказал Корчунов в видеообращение.

По его словам, вопросы изменения климата имеют особое значение для арктического региона, так как там среднегодовая температура увеличивается быстрее, чем где-либо в мире.

«Необходимо принимать меры по адаптации, защите экосистемы и сохранению биоразнообразия», — сказал дипломат.

Также он отметил, что особо важную роль в этом вопросе играет Арктический совет. Россия будет активно заниматься проблемами изменения климата и предотвращением загрязнения морской среды в 2021-2023 годах, подчеркнул Корчунов.

Ранее министр экологии Бразилии Хоакин Перейра Лейти сообщил, что правительство страны объявило о расширении обязательств в сфере борьбы с изменениями климата.