Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 ноября 07:35
07:31
Политика
Россия отметила важность общих усилий арктических стран в борьбе с изменением климата
07:30
Общество
Жителя Новосибирска задержали по подозрению в изнасиловании 11-летней падчерицы
07:29
Армия
Приморские военные займутся восстановлением артсамохода СУ-100 времени ВОВ
07:29
Общество
Роспотребнадзор запретил ввозить в Россию турецкие лимоны из-за пестицидов
07:18
Политика
Политтехнолог Золотарев об отставке министров на Украине: грядет смена власти
07:17
Армия
ВМФ России получит две атомные подлодки в 2022 году
07:16
Политика
Пользователи Facebook раскритиковали Зеленского за речи об экобомбах в ЛДНР и Крыму
07:16
Общество
Правильно подобранное масло может продлить жизнь автомобильного двигателя
07:13
Экономика
Экспортные ограничения спасли зерновой рынок России от резкого роста цен
07:09
Общество
Покупка автомобиля без посредника поможет избежать трат на допоборудование
Все новости

Роспотребнадзор запретил ввозить в Россию турецкие лимоны из-за пестицидов
Общество
Роспотребнадзор запретил ввозить в Россию турецкие лимоны из-за пестицидов
pexels.com  /  Karolina Grabowska

Москва, 3 ноября. Роспотребнадзор приостановил импорт лимонов турецкого производителя Gonder soguk hava depolama hizmetleri ve tarim urunlegi из-за выявленного недопустимого уровня пестицидов в плодах. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Роспотребнадзор обнаружил в действиях турецкой компании нарушения обязательных требований российского законодательства. Она поставляла в России лимоны с пестицидом «хлорпирифос». Концентрация этого вещества превысила максимально допустимый уровень, сказано в сообщении регулятора.

Также там добавили, что лимоны будут изъяты из оборота во избежания возникновения и распространения массовых отравлений среди российских граждан. Ввоз данной продукции этой компании приостанавливается с 3 ноября 2021 года.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор также приостановил ввоз в Россию турецких мандаринов. Причиной этому стали пестициды в составе плодов.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Роспотребнадзор запретил ввозить в Россию турецкие лимоны из-за пестицидов
турция роспотребнадзор пестициды лимоны
Комментировать