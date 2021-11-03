Роспотребнадзор запретил ввозить в Россию турецкие лимоны из-за пестицидов

Москва, 3 ноября. Роспотребнадзор приостановил импорт лимонов турецкого производителя Gonder soguk hava depolama hizmetleri ve tarim urunlegi из-за выявленного недопустимого уровня пестицидов в плодах. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Роспотребнадзор обнаружил в действиях турецкой компании нарушения обязательных требований российского законодательства. Она поставляла в России лимоны с пестицидом «хлорпирифос». Концентрация этого вещества превысила максимально допустимый уровень, сказано в сообщении регулятора.

Также там добавили, что лимоны будут изъяты из оборота во избежания возникновения и распространения массовых отравлений среди российских граждан. Ввоз данной продукции этой компании приостанавливается с 3 ноября 2021 года.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор также приостановил ввоз в Россию турецких мандаринов. Причиной этому стали пестициды в составе плодов.