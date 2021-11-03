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Политтехнолог Золотарев об отставке министров на Украине: грядет смена власти
Политика
Политтехнолог Золотарев об отставке министров на Украине: грядет смена власти
Федеральное агентство новостей

Москва, 3 ноября. Серия отставок украинских министров указывает на то, что скоро государство ожидает смена власти. Об этом заявил политтехнолог Андрей Золотарев.

Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» подчеркнул, что подобная ситуация в правительстве в Европе воспринялась бы нормально. Однако Киеву это не сулит ничего хорошего.

«Это министерская чехарда. Из истории мы прекрасно знаем, что, когда эта министерская чехарда ускоряется и приобретает такие гротескные формулы, как пани Верещук на минобороны, как адвоката Резникова... И та, и другая кандидатура — явные пиджаки. Это не вписывается в контекст того, что рассказывают, что страна между войной и миром», — отметил Золотарев.

Политтехнолог Золотарев об отставке министров на Украине: грядет смена власти
ФБА «Экономика сегодня» / Антон Геращенко

Он добавил, что в такой ситуации назначаться должны компетентные политики. Однако в данном случае это сугубо политические решения.

«Ничего хорошего не сулит и то, что пошла калейдоскопическая смена лиц в министерских кабинетах. Обычно это предвестник того, что дело идет к смене власти», — резюмировал политтехнолог.

Ранее военный эксперт Владимир Карасев в интервью для ФАН рассказал, что назначение экс-лидера «Правого сектора»1 Дмитрия Яроша на пост советника главкома ВСУ связано с визитом главы Пентагона Ллойда Остина.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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