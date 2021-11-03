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ВМФ России получит две атомные подлодки в 2022 году
Армия
ВМФ России получит две атомные подлодки в 2022 году
Федеральное агентство новостей

Москва, 3 ноября. Судостроительная верфь «Севмаш» передаст Военно-морскому флоту (ВМФ) России две атомных подводных лодки в 2022 году, обе субмарины войдут в состав Тихоокеанского флота (ТОФ).

«Севмаш» планирует передать ВМФ стратегическую атомную подлодку проекта 955А (шифр «Борей-А») «Генералиссимус Суворов» и ударную подводную лодку проекта 885М (шифр «Ясень-М») «Красноярск», сообщает со ссылкой на близкий к российскому военному ведомству ТАСС. Подтверждением этой информации издание не располагает.

«В существующих планах на 2022 год предусмотрена передача флоту одного "стратега" — атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения "Генералиссимус Суворов" — и одного "ударника" — многоцелевой атомной подводной лодки "Красноярск"», — сообщил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что российский флот до конца года ожидает поступления сторожевого корабля (СКР) проекта 11540 «Неустрашимый». Судно готовится покинуть доки в Калининграде.

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тоф вмф вооружение подводные лодки
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