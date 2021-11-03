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Пользователи Facebook раскритиковали Зеленского за речи об экобомбах в ЛДНР и Крыму
Политика
Пользователи Facebook раскритиковали Зеленского за речи об экобомбах в ЛДНР и Крыму
Федеральное агентство новостей

Киев, 3 ноября. Крым и часть Донбасса являются экобомбами в центре Европы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства указал, что полуостров стал военной базой РФ, а в Донбассе есть нехватка воды и есть проблема с затоплением шахт. Украинцы посредством соцсетей оценили речь политика.

«Я думал Чернобыль — это экобомба или вырубленный лес в Карпатах, а оно вон как», — отметил Dmitriy K.

Максим П. считает, что настоящая экологическая бомба — это Украина. Виктор Т. вспомнил о родном для Зеленского Кривом Роге, который является одним из самых грязных украинских городов.

«А Украина с ее подходом к ЧАЭС — это что?» — задалась вопросом Татьяна З.

Денис М. подчеркнул, что военная база России была в Крыму и раньше. Только Киев до 2014 года получал за это деньги.

«Далее Остапа понесло… И на Климатическом форуме он всем рассказал, какая Украина хорошая, а все остальные — не очень. Самая не очень была, как обычно, Россия…» — добавил Александр Б.

Ранее первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в интервью для ФАН заявил, что украинская власть своими действиями и бездействием создает угрозу экологической безопасности всего европейского континента.

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