Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 ноября 07:34
07:31
Политика
Россия отметила важность общих усилий арктических стран в борьбе с изменением климата
07:30
Общество
Жителя Новосибирска задержали по подозрению в изнасиловании 11-летней падчерицы
07:29
Армия
Приморские военные займутся восстановлением артсамохода СУ-100 времени ВОВ
07:29
Общество
Роспотребнадзор запретил ввозить в Россию турецкие лимоны из-за пестицидов
07:18
Политика
Политтехнолог Золотарев об отставке министров на Украине: грядет смена власти
07:17
Армия
ВМФ России получит две атомные подлодки в 2022 году
07:16
Политика
Пользователи Facebook раскритиковали Зеленского за речи об экобомбах в ЛДНР и Крыму
07:16
Общество
Правильно подобранное масло может продлить жизнь автомобильного двигателя
07:13
Экономика
Экспортные ограничения спасли зерновой рынок России от резкого роста цен
07:09
Общество
Покупка автомобиля без посредника поможет избежать трат на допоборудование
Все новости

Правильно подобранное масло может продлить жизнь автомобильного двигателя
Общество
Правильно подобранное масло может продлить жизнь автомобильного двигателя
unsplash.com  /  Tim Mossholder

Москва, 3 ноября. Жизнь мотора автомобиля напрямую зависит от масла, которое в него заливают.

На современном рынке автомасел есть огромный выбор товаров. Масло защищает мотор от износа, так как благодаря ему уменьшается трение деталей друг о друга. Также масло спасает двигатель от перегрева, рассказали эксперты «За рулем».

Правильно подобранное масло может минимизировать отложения, которые появляются на двигателе авто во время эксплуатации. Эти отложения вызывают сильный перерасход топлива. При выборе масла стоит выбирать известных производителей, которые применяют передовые технологии во время производства. В регионах с суровым климатом стоит брать масло с присадками.

Ранее российским автовладельцам порекомендовали тормозить двигателем на автомобиле в 2021 году. Это позволит сэкономить топливо и продлить жизнь тормозам.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Правильно подобранное масло может продлить жизнь автомобильного двигателя
авто масло двигатель
Комментировать