Правильно подобранное масло может продлить жизнь автомобильного двигателя

Москва, 3 ноября. Жизнь мотора автомобиля напрямую зависит от масла, которое в него заливают.

На современном рынке автомасел есть огромный выбор товаров. Масло защищает мотор от износа, так как благодаря ему уменьшается трение деталей друг о друга. Также масло спасает двигатель от перегрева, рассказали эксперты «За рулем».

Правильно подобранное масло может минимизировать отложения, которые появляются на двигателе авто во время эксплуатации. Эти отложения вызывают сильный перерасход топлива. При выборе масла стоит выбирать известных производителей, которые применяют передовые технологии во время производства. В регионах с суровым климатом стоит брать масло с присадками.

Ранее российским автовладельцам порекомендовали тормозить двигателем на автомобиле в 2021 году. Это позволит сэкономить топливо и продлить жизнь тормозам.