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Экспортные ограничения спасли зерновой рынок России от резкого роста цен

  /   Обновлено: 03 ноября 2021 07:13
Экономика
Экспортные ограничения спасли зерновой рынок России от резкого роста цен
Федеральное агентство новостей  /  Василий Иваненко / Юрий Котенок

Москва, 3 ноября. Экспортная пошлина спасла Россию от скачкообразного роста цен на пшеницу на внутреннем рынке, но отразилась на объеме экспорта зерна на мировой рынок, считают специалисты.

По прогнозу Минсельхоза США (USDA), ЕС займет первое место в мире с общим экспортом в размере 35,5 млн тонн пшеницы. Россия опустится на вторую строчку с 35 млн тонн. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) оценивает российский экспорт пшеницы в 31,5–32 млн тонн, сообщает «Коммерсант». Снижение темпов экспорта в ИКАР объясняют уменьшением сбора зерна, хорошим урожаем в странах-конкурентах и действием плавающей экспортной пошлины, которую в России ввели в июне.

Цены на зерно обновляют максимумы на внешнем и внутреннем рынке, несмотря на действующие пошлины. По данным «Прозерна», в европейской части страны пшеница третьего класса стоила 17,26 тыс. рублей за тонну с НДС на 22 октября. Годом ранее ее цена составляла 16,5 тыс. рублей.

Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев сообщил изданию, что экспортная пошлина предотвращает резкие скачки цен при колебании мировых котировок. Глава Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин отметил, что без пошлины на внутреннем рынке мог бы произойти скачкообразный рост цен на пшеницу.

Ранее стало известно, что цена российской пшеницы (протеина 12,5%) достигла максимального за последние девять лет значения в 316 долларов за тонну (FOB). Кроме российской, подорожала американская и французская пшеница.

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