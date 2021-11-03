Покупка автомобиля без посредника поможет избежать трат на допоборудование

Москва, 3 ноября. Зачастую автомобильные дилеры продают транспортные средства дороже на несколько сотен тысяч рублей путем навязывания дополнительного оборудования. Однако существуют несколько способов этого избежать, рассказали автоэксперты.

Первым из них является отказ от покупки машины у дилера, вместо этого приобретать транспортное средство необходимо напрямую у производителя. Сейчас все больше брендов переходят к онлайн-продажам, в их числе «Лада», УАЗ, Hyundai, Renault, Kia и Volkswagen, передает «Газета.ру».

Еще одним способом сэкономить является покупка автомобиля от китайских брендов. Они нацелены на максимальное привлечение клиентов, из-за чего им невыгодна большая накрутка. Также купить автомобиль дешевле можно в регионах, сообщил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

«Около 10-15% покупателей новых автомобилей готовы отправиться за машиной в другой регион ...» — добавил он.

По словам специалиста, салоны в Москве и Петербурге накручивают стоимость за дополнительное оборудование сильнее, чем в других регионах. При этом все расходы на поездку полностью перекрываются сэкономленными средствами, заключил Шапарин.

Однако статистика показывает, что за сентябрь текущего года продажи новых авто в мире снизились на 22,6%. Это вызвано их дефицитом из-за нехватки микрочипов на рынке.