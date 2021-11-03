Выборы мэра Нью-Йорка выигрывает полицейский с 20-летним стажем

Нью-Йорк, 3 ноября. Эрик Адамс, 20 лет отслуживший в полиции, побеждает на выборах мэра Нью-Йорка. Он обещал очистить городские улицы от оружия и наркотиков.

В первой речи после выборов представитель Демократической партии США обратился к городским бандам и группировкам. Бывший правоохранитель пообещал, что с 1 января городской уклад изменится — с улиц города исчезнут оружие и наркотики, прекратится стрельба, а в школах перестанут убивать учеников. Именно в первый день января Адамс вступит в должность.

Адамс побеждает на выборах мэра Нью-Йорка с 68,19% голосов по итогам обработки 64,18% бюллетеней. Об этом свидетельствуют данные избиркома.

Бывшего губернатора штата Нью-Йорк (США) Эндрю Куомо обвиняют в сексуальных домогательствах в общей сложности 11 женщин. После разразившегося скандала политик покинул пост руководителя штата.