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Эксперт Гращенков предрек Беглову и Кожемяко отставку после выборов в 2022 году
Политика
Эксперт Гращенков предрек Беглову и Кожемяко отставку после выборов в 2022 году
Невские Новости

Москва, 3 ноября. Политический эксперт Илья Гращенков назвал выборы 2022 года последними перед «большим транзитом» власти в России.

В 17 российских регионах в 2022 году могут смениться лидеры. Некоторые СМИ и эксперты уже указывают на конкретных губернаторов, которые в следующем году могут потерять свои места. Так, уже решили судьбу губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и приморского губернатора Олега Кожемяко, передает ИА DEITA.RU.

По словам Гращенкова, вероятнее всего свой пост покинет глава Хакасии Валентин Коновалов, который является последним из губернаторов, незапланированно избранным в 2018 году. Кроме того, много слухов ходит о замене глав республики Коми, Калмыкии, Якутии, республики Алтай, Ивановской и Воронежской областях.

Политический эксперт обозначил причины, по которым главы регионов могут потерять свои места. Среди них высокая активность оппозиции, низкий личный рейтинг, базовый уровень протестного движения, плохое управление и межэлитные конфликты.

Ранее глава городского округа Кинель Самарской области Владимир Чихирев подал в отставку. Случилось это после того как накануне градоначальник пообщался с губернатором Дмитрием Азаровым.

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