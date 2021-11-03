Пользователи Telegram ужаснулись назначением Яроша на пост советника главкома ВСУ

Киев, 3 ноября. Бывший лидер «Правого сектора»1 (запрещенная в РФ организация) Дмитрий Ярош стал советником главнокомандующего ВСУ, что спровоцировало негативную реакцию среди украинского сообщества.

Экс-глава националистов через свою страницу в Facebook рассказал, что должность он получил посредством приказа генерал-лейтенанта Валерия Залужного. Украинцы критически восприняли эту новость.

«Оно еще живое? Не замерзло в схроне?» — отреагировал Grigorii.

Пользователь Борис считает, что властям не стоит потом удивляться своим низким рейтингам. С подобной политикой Украина потеряет территории всего за десяток лет.

«Прошло 2,5 года, и все вонючие консервы вскрылись. Кто-то еще заикается про рейтинг при таких решениях», — отметила «Скучающая Энтропия».

Дмитро В. считает, что президент Украины Владимир Зеленский сосредоточился на электорате Порошенко. Теперь он пытается получить одобрение среди националистов.

«Соскучился по кровавой жатве… Мало кровушки людской попил, жажда замучила!» — пишет merkury-1.

Ранее военный эксперт Владимир Карасев в интервью Федеральному агентству новостей рассказал о цели, которую преследует украинское руководство, назначая на должность советника главкома ВСУ Яроша. Специалист считает, что возможным поводом для обострения ситуации послужил приезд в Киев главы Пентагона Ллойда Остина.

1 Организация запрещена на территории РФ.