«Газпром» нарастил поставки топлива в Болгарию по просьбе властей страны

София, 3 ноября. Российская компания «Газпром» увеличила поставки голубого топлива по выгодным ценам в Болгарию. Об этом ее попросило руководство страны.

Теперь «Газпром» поставляет сверх оговоренного контракта. При этом цены для Болгарии сохраняются вдвое ниже европейских. Об этом посольство страны сообщило в своем аккаунте в Facebook.

«В разгар энергетического кризиса, охватившего ЕС в преддверии зимы, Россия, невзирая на необоснованную критику в свой адрес, продолжает быть надежным партнером Европы», — добавили в посольстве.

В ноябре стоимость газа для Болгарии снизилась до чуть более 46 евро, несмотря на неблагоприятные прогнозы. Ожидалось, что она повысится до 61 евро.

Поставки российского газа на период грядущей зимы помогают многим странам. Среди них и Сербия, которая рассчитывает на поддержку РФ в холода.