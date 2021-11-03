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Байден обвинил Россию и Китай в игнорировании экологических проблем
Политика
Байден обвинил Россию и Китай в игнорировании экологических проблем
ИА «Политика Сегодня»  /  Ягудаев Владимир

Вашингтон, 3 ноября. Отказ руководства России и Китая от очного присутствия на саммите Группы двадцати привел к потере способности влиять на людей во всем мире и на всех людей на COP26, заявил президент США Джо Байден.

Китай пытается отстаивать роль мирового лидера, при этом не появляясь на саммите, посвященном экологическим трудностям — проблема, сообщил политик. То же самое касается и России.

«То же самое с Путиным, в России. Знаете, у него тундра горит. Тундра в буквальном смысле горит», — сказал он на пресс-конференции по завершении двухдневного саммита.

Однако Москва, по мнению Байдена, не заявляет о готовности что-либо сделать с пожарами в тундре. В России очень серьезные проблемы с климатом, которые замалчиваются. Климат — это самое важное, что привлекает внимание всего мира, поэтому отказ от присутствия на встрече стран является ошибкой, резюмировал американский лидер.

Недавно американский политолог Джон Миршаймер назвал США ответственными за плачевное состояние отношений с Россией. По его мнению, Соединенные Штаты попытались создать однополярный мир, после чего, наткнувшись на сопротивление России, начали игнорировать ее интересы.

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