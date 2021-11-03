Жители Бурятии смогут улететь в Москву за тысячу рублей

Улан-Удэ, 3 ноября. Цена перелета из Улан-Удэ в Москву и обратно уменьшилась. Теперь стоимость билета в столицу России от компании «Smatavia» начинается от одной тысячи рублей. Ранее за этот рейс пришлось бы заплатить около четырех тысяч.

Каждый из пассажиров при этом имеет возможность взять с собой 23 килограмма багажа и не более десяти килограммов ручной клади. Перелет в Москву по субсидированному тарифу в ноябре распространяется на жителей республики до 23 лет, пенсионеров и людей с инвалидностью первой группы, детей с ограниченными возможностями всех групп, инвалидов с детства второй или третьей группы и пассажиров из многодетной семьи.

Купить льготный билет можно на официальном ресурсе авиакомпании или в любой офисе продаж. Однако количество мест по субсидированному тарифу в каждом самолете ограничено. Компания открыла авиасообщение между столицами Бурятии и России два года назад.

Авиакомпания «Победа» недавно начала продавать билеты в Египет. Соответствующей информацией поделился пресс-центр компании.